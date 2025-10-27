Sanità la Fp Cgil contro il nuovo contratto | Mortifica i lavoratori la perdita media mensile è di 172 euro rispetto al costo della vita

Cesenatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

"E' stato firmato un contratto che mortifica i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita”. Così la Funzione Pubblica Cgil commenta il rinnovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

Immagine generica

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

sanit224 fp cgil controFirmato il contratto della sanità pubblica. Aumento medio di 172 euro. Cgil e Uil contrarie: “Risorse inadeguate” - 2024 per 581mila professionisti: arrivano nuove indennità e tutele, ma per i sindacati contrari le risorse sono insufficienti ... Lo riporta ilfattoquotidiano.it

Anche la Fp e i medici Cgil contro: “Tagli sono una sciagura per la sanità” - “I due miliardi di tagli al fondo sanitario nazionale 2015, annunciati dal Presidente della Conferenza delle Regioni Sergio Chiamparino, sono una sciagura per la sanità pubblica. Scrive quotidianosanita.it

Dl Sostegni. Cgil, Cisl e Uil Fp protestano contro il mancato riconoscimento del ruolo sociosanitario a Oss, assistenti sociali e sociologi - La presa di posizione dopo la non ammissibilità al Senato dell'emendamento approvato dalle Commissioni Bilancio e Finanze. Come scrive quotidianosanita.it

Cerca Video su questo argomento: Sanit224 Fp Cgil Contro