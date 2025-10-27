Sanità la Fp Cgil contro il nuovo contratto | Mortifica i lavoratori la perdita media mensile è di 172 euro rispetto al costo della vita

"E' stato firmato un contratto che mortifica i lavoratori della sanità pubblica e, per la prima volta, li impoverisce. Siamo in presenza di un contratto al ribasso che porta ad una perdita media mensile di 172 euro rispetto al costo della vita”. Così la Funzione Pubblica Cgil commenta il rinnovo. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

