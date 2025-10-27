Sanità | il Movimento 5 Stelle presenta una proposta di legge per la vendita di farmaci monouso

Il Movimento 5 Stelle Liguria ha depositato una proposta di legge per sperimentare la vendita frazionata dei farmaci, con confezioni personalizzate contenenti il numero esatto di pillole necessarie ai pazienti."La nostra proposta di legge parla di farmaci monouso. In via sperimentale – ha. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

