Sanità firmato il nuovo contratto per gli infermieri | aumenti fino a 172 euro e settimana corta cosa cambia

C'è la firma sul nuovo contratto per il comparto sanità. Il rinnovo del Ccnl per il 2022-2024 coinvolge infermieri, ostetriche e personale sanitario non medico e prevede aumenti medi in busta paga fino 172 euro mensili lordi e gli arretrati degli ultimi due anni. Tra le novità anche una sorta di settimana corta "volontaria", buoni pasto anche per il lavoro agile e più tutele in caso di aggressioni. "Ora subito al lavoro sul rinnovo 2025-2027", ha commentato il ministro per la Pa, Paolo Zangrillo. 🔗 Leggi su Fanpage.it