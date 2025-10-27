Sanità firmato il nuovo contratto per gli infermieri | aumenti fino a 172 euro
È stato siglato oggi, presso l’Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni), il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il comparto sanità, relativo al triennio 2022-2024. L’accordo, che riguarda 581mila tra infermieri, ostetriche e personale amministrativo, prevede un aumento medio mensile lordo di 172 euro per 13 mensilità. Alla firma hanno detto sì Fials, Cisl, Nursind e Nursing Up. Assenti, come già in occasione della preintesa di giugno, Cgil e Uil, che hanno confermato la loro contrarietà. Dal momento che alcuni aumenti decorrono da gennaio 2024 e altri partiranno nel 2025, per molti dipendenti sono attesi arretrati in busta paga già a novembre. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
