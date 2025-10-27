Sanità firmato il nuovo contratto | aumenti fino a 172 euro e più tutele per i lavoratori
È arrivato il via libera definitivo al contratto collettivo nazionale del comparto Sanità 2022-2024, un passaggio atteso da oltre mezzo milione di lavoratori del settore. La firma è stata siglata presso l' Aran (Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni) da parte dei sindacati Nursind e Nursing Up, mentre Cgil e Uil hanno deciso di non aderire, come già accaduto in occasione della preintesa di giugno. L'accordo introduce importanti novità economiche e normative per 581mila professionisti, tra infermieri, ostetriche e personale amministrativo, con l'obiettivo di valorizzare le competenze e migliorare le condizioni di lavoro.
