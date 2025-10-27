Sanità aumenti medi tra i 150 e i 172 euro mensili | via libera al contratto

Ilmessaggero.it | 27 ott 2025

Via libera definitivo al contratto del comparto Sanità. La firma definitiva al Ccnl 2022-2024 si è raggiunta oggi nell'incontro all'Agenzia per la rappresentanza negoziale.

