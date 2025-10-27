Sanità aumenti di 150-172 euro per gli infermieri | spunta la settimana di 4 giorni su base volontaria
Via libera definitivo al contratto del comparto Sanità. La firma definitiva al Ccnl 2022-2024 si è raggiunta oggi nell'incontro all'Agenzia per la rappresentanza negoziale. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it
