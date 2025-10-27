Sangiuliano capolista in Campania scatenato | è ovunque in tv Il timore di Fdi | rischia di oscurare Cirielli

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sangiuliano torna protagonista: tra tv, stadio e candidatura in Campania, l’ex ministro diventa il volto più mediatico di FdI. E c’è chi teme "si mangi Cirielli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

sangiuliano capolista campania scatenatoSangiuliano capolista in Campania scatenato: è ovunque in tv. Il timore di Fdi: rischia di oscurare Cirielli - ora l'ex ministro della Cultura è concentrato sul ruolo di capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania e su ... Riporta fanpage.it

sangiuliano capolista campania scatenatoCampania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali. “Sono in aspettativa in Rai già da dieci giorni” - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

sangiuliano capolista campania scatenatoSangiuliano capolista di FdI alle Regionali in Campania. De Luca agita l’asse Pd-M5S - L’uomo forte di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, assicura: «I sondaggi dimostrano il grande recupero che stiamo facendo e parlano di appena 3 punti di differenza tra ... ilmessaggero.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Sangiuliano Capolista Campania Scatenato