Sangiuliano capolista in Campania scatenato | è ovunque in tv Il timore di Fdi | rischia di oscurare Cirielli

Sangiuliano torna protagonista: tra tv, stadio e candidatura in Campania, l’ex ministro diventa il volto più mediatico di FdI. E c’è chi teme "si mangi Cirielli". 🔗 Leggi su Fanpage.it

Argomenti simili trattati di recente

Gennaro Sangiuliano, ora inviato della Rai a Parigi, ha sciolto le riserve decidendo di candidarsi come capolista alle regionali in Campania. La scelta ha suscitato molte polemiche, con l’Usigrai che in un comunicato ha dichiarato: “Dopo aver giocato per setti Vai su Facebook

Campania, Sangiuliano capolista di FdI a Napoli e provincia. In lista anche moglie del rettore Lorito e figlia di Abbatangelo $ANSA - X Vai su X

Sangiuliano capolista in Campania scatenato: è ovunque in tv. Il timore di Fdi: rischia di oscurare Cirielli - ora l'ex ministro della Cultura è concentrato sul ruolo di capolista di Fratelli d'Italia alle elezioni Regionali in Campania e su ... Riporta fanpage.it

Campania, Sangiuliano torna in campo: sarà capolista di FdI alle Regionali. “Sono in aspettativa in Rai già da dieci giorni” - L'ex ministro della Cultura annuncia la sua candidatura con Fratelli d'Italia un anno dopo le dimissioni dal governo ... Secondo ilfattoquotidiano.it

Sangiuliano capolista di FdI alle Regionali in Campania. De Luca agita l’asse Pd-M5S - L’uomo forte di Forza Italia in Campania, Fulvio Martusciello, assicura: «I sondaggi dimostrano il grande recupero che stiamo facendo e parlano di appena 3 punti di differenza tra ... ilmessaggero.it scrive