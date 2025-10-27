Sangiuliano all’attacco stoccata a Landini | usa la Cgil per sue mire politiche E bordata a Fico | gli elettori Pd inorridiscono a votarlo video

Gennaro Sangiuliano parla fuori di metafora. L’ex ministro della Cultura, già direttore del Tg2, e ora capolista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali in Campania, è stato protagonista di un intervento “senza filtri” durante la trasmissione L’aria che tira su La7, toccando due temi cruciali: la contestazione della Cgil alla manovra. E le motivazioni profonde della sua discesa in campo nella sua terra d’origine. E su entrambe i punti, le parole di Sangiuliano, misurate ma taglienti, hanno avuto modo di dettare l’agenda del dibattito e incrementare la discussione (non solo in studio). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

