Sangiuliano all’attacco stoccata a Landini | usa la Cgil per sue mire politiche E bordata a Fico | gli elettori Pd inorridiscono a votarlo video
Gennaro Sangiuliano parla fuori di metafora. L’ex ministro della Cultura, già direttore del Tg2, e ora capolista di Fratelli d’Italia per le prossime elezioni regionali in Campania, è stato protagonista di un intervento “senza filtri” durante la trasmissione L’aria che tira su La7, toccando due temi cruciali: la contestazione della Cgil alla manovra. E le motivazioni profonde della sua discesa in campo nella sua terra d’origine. E su entrambe i punti, le parole di Sangiuliano, misurate ma taglienti, hanno avuto modo di dettare l’agenda del dibattito e incrementare la discussione (non solo in studio). 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
Contenuti che potrebbero interessarti
Sciopero pro Gaza, Landini in corteo con la leader della Flotilla. La stoccata a Salvini: «Lo stipendio ai ministri lo paga chi oggi è in piazza» - In piazza Vittorio, alle 9 del mattino, una studentessa avvolta nella bandiera palestinese gli passa di fianco, con le mani tiene in aria un cartello: «Meno bombe, più bomboloni», c’è scritto. Riporta corriere.it