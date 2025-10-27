San Siro Inter approvati dal Comune di Milano 4 punti all’ordine del giorno | riguardano il nuovo stadio
Inter News 24 assieme al Milan. Passi avanti concreti per il progetto del nuovo stadio di San Siro, ma con paletti precisi su ambiente, legalità e inclusione. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato quattro ordini del giorno collegati alla delibera sulla trasformazione della Grande Funzione Urbana (GFU) e sulla vendita dell’area alle due società calcistiche cittadine, Inter e Milan. Questi documenti, che integrano la convenzione quadro, definiscono impegni specifici su temi cruciali. Mobilità sostenibile e maxi-parcheggio bici. 🔗 Leggi su Internews24.com
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
San Siro, 12 febbraio 2004. Piove, fa freddo, e l’Inter sta per dire addio alla Coppa Italia contro la Juventus. La partita sembra finita. È il 95’. I tifosi stanno già lasciando gli spalti, qualcuno stringe i pugni, qualcun altro abbassa lo sguardo. Ma c’è un giocatore, u - facebook.com Vai su Facebook
L'INTER VINCE E CONVINCE A San Siro finisce con un netto 4-1 tra Inter e Cremonese. Ad aprire le danze è Lautaro Martinez al 6', seguito dalle reti di Bonny al 38' e Dimarco al 55'. Il poker lo firma Nicolò Barella appena due minuti dopo, al 57'. - X Vai su X
San Siro: approvata la convenzione quadro per la vendita a Inter e Milan, svelati tutti i costi - Approvata la convenzione quadro per la vendita dello stadio San Siro a Inter e Milan. Lo riporta newsmondo.it
San Siro, la Giunta approva la convenzione per la vendita: tutti gli obblighi di Milan e Inter per il nuovo stadio - Dal nuovo impianto alla tutela ambientale: tutte le condizioni fissate dal Comune per l’accordo con i club milanesi ... affaritaliani.it scrive
San Siro, il Comune di Milano approva 4 ordini del giorno: ecco quali sono - Il Consiglio comunale di Milano ha approvato 4 ordini del giorno collegati alla delibera sulla trasformazione dell'area di San Siro ... Si legge su msn.com