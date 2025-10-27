Inter News 24 assieme al Milan. Passi avanti concreti per il progetto del nuovo stadio di San Siro, ma con paletti precisi su ambiente, legalità e inclusione. Il Consiglio Comunale di Milano ha approvato quattro ordini del giorno collegati alla delibera sulla trasformazione della Grande Funzione Urbana (GFU) e sulla vendita dell’area alle due società calcistiche cittadine, Inter e Milan. Questi documenti, che integrano la convenzione quadro, definiscono impegni specifici su temi cruciali. Mobilità sostenibile e maxi-parcheggio bici. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - San Siro Inter, approvati dal Comune di Milano 4 punti all’ordine del giorno: riguardano il nuovo stadio