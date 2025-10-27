' San Martino in Piazza'

Un evento nato in collaborazione con Grappoli Etna che giorno 11 novembre celebrerà la festa autunnale in un'unica sera e con una duplice esperienza sensoriale. Il vino dell’Etna scende in città con Grappoli e incontra la cucina di Piazza Scammacca in un formato libero, urbano e conviviale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Altre letture consigliate

Questa sera e domani, in Piazza De Martino, c'è il Villaggio delle zucche. Un evento unico e magico organizzato dall'associazione Angeli e dal Comune di Palma Campania. Non fatevelo raccontare. Ci vediamo in Piazza. Fermarsi? Mai - facebook.com Vai su Facebook

“Aspettando San Martino”: 8 e il 9 novembre 2025 a Castroreale - ] ... Secondo blogsicilia.it

Castroreale, “Aspettando San Martino”: gusto, musica e convivialità - “Aspettando San Martino” torna a Castroreale l’8 e 9 novembre 2025 con gusto, musica e convivialità in Piazza Duomo. Da 24live.it

Concerto della masterclass Torino String Ensemble - Sabato 25 ottobre alle 21 nella splendida cornice barocca della chiesa di San Martino (piazza San Martino), il Gruppo Culturale San Martino ODV ospiterà il concerto degli Allievi della Masterclass ... Come scrive atnews.it