' San Martino in Piazza'

Cataniatoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un evento nato in collaborazione con Grappoli Etna che giorno 11 novembre celebrerà la festa autunnale in un'unica sera e con una duplice esperienza sensoriale. Il vino dell’Etna scende in città con Grappoli e incontra la cucina di Piazza Scammacca in un formato libero, urbano e conviviale. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

“Aspettando San Martino”: 8 e il 9 novembre 2025 a Castroreale - ] ... Secondo blogsicilia.it

san martino piazzaCastroreale, “Aspettando San Martino”: gusto, musica e convivialità - “Aspettando San Martino” torna a Castroreale l’8 e 9 novembre 2025 con gusto, musica e convivialità in Piazza Duomo. Da 24live.it

san martino piazzaConcerto della masterclass Torino String Ensemble - Sabato 25 ottobre alle 21 nella splendida cornice barocca della chiesa di San Martino (piazza San Martino), il Gruppo Culturale San Martino ODV ospiterà il concerto degli Allievi della Masterclass ... Come scrive atnews.it

Cerca Video su questo argomento: San Martino Piazza