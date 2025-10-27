San Felice a Cancello ennesima morte bianca | operaio deceduto dopo 4 giorni di agonia
Gennaro Nuzzo, 61 anni, è deceduto dopo aver lottato per quattro giorni contro le ferite riportate in un grave incidente sul lavoro, lasciando un vuoto profondo nelle comunità di San Felice a Cancello e Arienzo. La sua morte, avvenuta all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, ha suscitato incredulità e dolore tra amici, parenti e . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
È allarme: il vero incubo è l'incontro ravvicinato con i cinghiali. E infatti, a San Felice a Cancello, c'è anche il primo ferito: un anziano è stato leggermente contuso al braccio da un suide che era penetrato nel suo giardino - facebook.com Vai su Facebook
San Felice a Cancello - Scarico abusivo nel suolo. Denunciato il titolare di un opificio, sequestrato l'intero impianto - Nel pomeriggio di martedì 14 ottobre 2025, a San Felice a Cancello, nel casertano, i Carabinieri della Stazione di Cancello, nell’ambito ... Scrive msn.com
Cinghiali, Sos sicurezza a San Felice a Cancello: «Il pericolo va arginato» - E infatti, a San Felice a Cancello, c'è anche il primo ferito: un anziano è ... Lo riporta ilmattino.it
ALLUVIONE DI SAN FELICE A CANCELLO, REGIONE ESPRIME VICINANZA A POPOLAZIONI COLPITE. 1 MILIONE DI EURO PER I PRIMI INTERVENTI - La Regione Campania esprime la propria vicinanza alle comunità colpite dal maltempo del 27 agosto scorso e il più profondo cordoglio alla famiglia di Agnese Milanese, la 71enne rimasta ... Scrive regione.campania.it