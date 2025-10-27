San Donato Val di Comino | anziana truffata con la tattica del pacco dai Carabinieri

Frosinonetoday.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'ennesimo episodio di truffa agli anziani si è verificato il 25 ottobre 2025 a San Donato Val di Comino (Frosinone), dove una signora di 81 anni è stata raggirata perdendo circa 400 euro in contanti. La dinamica del raggiro ricalca una delle frodi più diffuse e insidiose degli ultimi tempi. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

