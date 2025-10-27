San Donato nasce l’ambulatorio bilio-pancreatico per le patologie dell’apparato digerente

Arezzo, 27 ottobre 2025 – Un nuovo servizio dedicato alla diagnosi e alla gestione delle patologie che colpiscono pancreas e vie biliari prende vita all 'Ospedale San Donato. È attivo da ottobre l'Ambulatorio Bilio-Pancreatico, coordinato dalla UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva diretta dal dottor Marco Rossi. L'ambulatorio, con cadenza mensile, offrirà ai cittadini un riferimento specialistico di alto livello per la definizione di percorsi diagnostici e terapeutici sempre più personalizzati ed efficaci. "L'attivazione di questo ambulatorio rappresenta un passo importante per la nostra Gastroenterologia e per tutto l'Ospedale San Donato – sottolinea il dottor Marco Rossi, direttore della UOC di Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva –.

