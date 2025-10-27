San Donato avanti tutta Cecchi pallonetto al bacio
San Donato Tavarnelle 1 Sansepolcro 0 SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Morelli, Sardilli (72’ Leonardi), Falconi (76’ Cellai), Cecchi, Alfani, Torrini, Gistri, Ciravegna (85’ Calonaci), Doratiotto (72’ Senesi), Rotondo (68’ Nardella). All Vitaliano Bonuccelli SANSEPOLCRO: Bambara, Omohonria, Cerbella (46’ Corsini), Gennaioli (76’ Barculli), Borgo, Fumanti (85’ Brizzi), Belli, Salis (57’ Salvadori), Bocci, Massai, Alagia. All: Davide Ciampelli ARBITRO: Hamza El Amil di Nichelino RETE: 38’ Cecchi TAVARNELLE – È sufficiente un gol di Cecchi nel primo tempo perché il San Donato Tavarnelle abbia la meglio sul Sansepolcro e inanella un nuovo risultato positivo nella striscia che lo vede nei piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche questi approfondimenti
Il dolore per la morte della moglie, la fatica di andare avanti. La devastazione quotidiana e l'arrivo della speranza. La nuova compagna dell'ex Juve Torricelli gli ha donato una nuova speranza e oggi è tornato a fare ciò che faceva da ragazzino - facebook.com Vai su Facebook
San Donato avanti tutta. Cecchi, pallonetto al bacio - I chiantigiani battono il Sansepolcro e restano nei piani alti della classifica. Da msn.com
San Donato, la crisi tra Pd e Coalizione civica con Locascio nel mirino: che cosa succede adesso. Le ipotesi sul tavolo - Le opzioni tra dimissioni, mozione di sfiducia e mancato numero legale in consig ... Come scrive msn.com