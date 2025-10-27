San Donato Tavarnelle 1 Sansepolcro 0 SAN DONATO TAVARNELLE: Tampucci, Morelli, Sardilli (72’ Leonardi), Falconi (76’ Cellai), Cecchi, Alfani, Torrini, Gistri, Ciravegna (85’ Calonaci), Doratiotto (72’ Senesi), Rotondo (68’ Nardella). All Vitaliano Bonuccelli SANSEPOLCRO: Bambara, Omohonria, Cerbella (46’ Corsini), Gennaioli (76’ Barculli), Borgo, Fumanti (85’ Brizzi), Belli, Salis (57’ Salvadori), Bocci, Massai, Alagia. All: Davide Ciampelli ARBITRO: Hamza El Amil di Nichelino RETE: 38’ Cecchi TAVARNELLE – È sufficiente un gol di Cecchi nel primo tempo perché il San Donato Tavarnelle abbia la meglio sul Sansepolcro e inanella un nuovo risultato positivo nella striscia che lo vede nei piani alti della classifica. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Donato avanti tutta. Cecchi, pallonetto al bacio