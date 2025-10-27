San Cristoforo nascondeva in casa una pistola e 51 cartucce | arrestato

I militari della compagnia pronto impiego della guardia di finanza di Catania hanno svolto mirati controlli nei quartieri San Cristoforo e Civita, che hanno portato in questi giorni ad alcuni sequestri di armi e munizioni. In particolare, è stata svolta una perquisizione domiciliare presso. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Futura Production. . Maxi blitz nel quartiere San Cristoforo a Catania, arrestato un 45enne che nascondeva 30 kg di marijuana all’interno del suo garage - facebook.com Vai su Facebook

Catania, operazione antidroga della polizia. Sequestrata casa di spaccio a San Cristoforo, 4 denunce - L'appartamento, con una "drug room" per il consumo della droga, era controllato da telecamere ed era provvisto di vie di fuga nel tetto L'appartamento era organizzato come una vera fortezza, con porte ... Secondo rainews.it

Catania, scoperta una casa di spaccio di crack e cocaina a San Cristoforo - Una casa di spaccio dotata di un sofisticato sistema di controllo nel tentativo di neutralizzare gli eventuali controlli delle forze dell'ordine. Si legge su rainews.it