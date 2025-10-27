ABBONATI A DAYITALIANEWS Arrestato un uomo nel quartiere San Cristoforo. La Guardia di Finanza di Catania ha portato a termine un’importante operazione di controllo del territorio che ha condotto al sequestro di un’arma da fuoco e di numerose munizioni, oltre all’ arresto di un cittadino catanese. L’operazione nei quartieri San Cristoforo e Civita. Nel corso di specifici controlli effettuati nei quartieri San Cristoforo e Civita, i militari della Compagnia Pronto Impiego di Catania hanno scoperto armi e proiettili detenuti illegalmente. L’azione è scaturita da una mirata attività info-investigativa, che ha portato i finanzieri a eseguire una perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un uomo già noto alle forze dell’ordine e con precedenti penali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - San Cristoforo, aveva in casa una pistola e le cartucce: arrestato