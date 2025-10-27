Samsung Galaxy A56 è imperdibile a questo prezzo | sconto del 50% listino grazie al coupon
Samsung Galaxy A56 5G a soli 255€ su eBay con coupon PSPROTT25: display AMOLED 120Hz, 6 anni di aggiornamenti, fotocamera 50MP OIS e batteria 5000mAh. Sconto 50% sul listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Contenuti che potrebbero interessarti
Scopri il nuovo Samsung Galaxy S25: potenza, stile e innovazione racchiusi in un solo dispositivo. Scegli tu come pagarlo: ? Rate mensili flessibili con PayPal o Pago Light ? Pagamento alla consegna, in contanti o carta Clicca qui http://bit.ly/3JoJvxe e sc - facebook.com Vai su Facebook
È tra i migliori della fascia media: Samsung Galaxy A56 in offerta a 300€ - Su eBay c’è una nuova promozione imperdibile: Samsung Galaxy A56, nel taglio da 256 GB, è disponibile in offerta al prezzo di 304 euro, contro un listino di 499. Da telefonino.net
Samsung A566 GALAXY A56 ENTERPRISE EDITION (6.7” – Samsung Samsung Galaxy A56 - Guarda altre immagini del prodottoSamsung Samsung Galaxy A56 Figura tra i cellulari, smartphone, smartwatch e accessori più desiderati secondo la classifica Amazon del mese di ottobre 2025. Da abruzzonews24.com
Samsung Galaxy A56: arriva il primo aggiornamento di sicurezza di ottobre - Dopo un’attesa più lunga del previsto, Samsung ha finalmente iniziato la distribuzione della patch di sicurezza di ottobre 2025, e lo fa con una scelta inusu ... Riporta tecnoandroid.it