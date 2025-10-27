Samsung Galaxy A56 è imperdibile a questo prezzo | sconto del 50% listino grazie al coupon

Samsung Galaxy A56 5G a soli 255€ su eBay con coupon PSPROTT25: display AMOLED 120Hz, 6 anni di aggiornamenti, fotocamera 50MP OIS e batteria 5000mAh. Sconto 50% sul listino. L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net

