Giuseppe Conte che insisteva sulla tesi del governo cieco sul «genocidio» a Gaza e complice con il suo silenzio; il Pd che chiedeva all’esecutivo di prendere le distanze da Viktor Orban, nel momento in cui il presidente ungherese veniva ricevuto a Palazzo Chigi per una visita ufficiale; Avs che si scagliava contro la riforma della giustizia sostenendo che promuove «disuguaglianza e impunità». È stata un’altra giornata di polemiche surreali da parte dell’opposizione, suggellata non a caso da una battuta fulminante di Matteo Salvini: «Spero che l’opposizione sia a lungo rappresentata da Schlein e da Conte, perché è un’assicurazione». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Salvini fulmina con l’ironia Schlein e Conte: «Spero che rappresentino a lungo l’opposizione: è un’assicurazione»

