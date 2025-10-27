Salvini da Napoli tenta la rimonta | La sinistra litiga noi ci amiamo

La corsa per i nomi è finita, con il deposito delle liste elettorali, ma sempre da lì, dai nomi, ricomincia quella della campagna elettorale. Le liste vanno digerite – soprattutto dagli esclusi –, ma anche dalle ‘basi’ dei partiti. Ieri, intanto, si sono mossi i primi big dando segnali precisi su cosa ci si attenda, soprattutto dalle parti del governo, da questi tre test regionali. Se in Veneto la strada per Alberto Stefani, poco più che trentenne candidato governatore investito da Salvini e ‘benedetto’ da Zaia, sembra in discesa; in Campania il centrodestra tenta la rincorsa perché per quanto "non facile" la partita "a questo giro – con la candidatura per il centrosinistra allargato ai Cinquestelle di Roberto Fico – è aperta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

