Salvini da Napoli tenta la rimonta | La sinistra litiga noi ci amiamo
La corsa per i nomi è finita, con il deposito delle liste elettorali, ma sempre da lì, dai nomi, ricomincia quella della campagna elettorale. Le liste vanno digerite – soprattutto dagli esclusi –, ma anche dalle ‘basi’ dei partiti. Ieri, intanto, si sono mossi i primi big dando segnali precisi su cosa ci si attenda, soprattutto dalle parti del governo, da questi tre test regionali. Se in Veneto la strada per Alberto Stefani, poco più che trentenne candidato governatore investito da Salvini e ‘benedetto’ da Zaia, sembra in discesa; in Campania il centrodestra tenta la rincorsa perché per quanto "non facile" la partita "a questo giro – con la candidatura per il centrosinistra allargato ai Cinquestelle di Roberto Fico – è aperta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net
Matteo $Salvini: “Questa mattina a Napoli, teatro Sannazaro, per la presentazione dei candidati della Lega alle elezioni regionali a sostegno del candidato presidente del centrodestra Edmondo Cirielli. Una splendida… facebook.com/50315025116667… - X Vai su X
Matteo Salvini. . GRAZIE. Un teatro pieno, nel cuore di Napoli, la domenica mattina. Gente dentro, gente fuori. Questo significa che stiamo andando nella direzione giusta. Avanti tutta! - facebook.com Vai su Facebook
Salvini da Napoli tenta la rimonta: "La sinistra litiga, noi ci amiamo" - Ma a Milano La Russa vede il ribaltone: la Lomabardia a noi. Come scrive quotidiano.net
