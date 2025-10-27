Salvini da Napoli tenta la rimonta | La sinistra litiga noi ci amiamo

Quotidiano.net | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La corsa per i nomi è finita, con il deposito delle liste elettorali, ma sempre da lì, dai nomi, ricomincia quella della campagna elettorale. Le liste vanno digerite – soprattutto dagli esclusi –, ma anche dalle ‘basi’ dei partiti. Ieri, intanto, si sono mossi i primi big dando segnali precisi su cosa ci si attenda, soprattutto dalle parti del governo, da questi tre test regionali. Se in Veneto la strada per Alberto Stefani, poco più che trentenne candidato governatore investito da Salvini e ‘benedetto’ da Zaia, sembra in discesa; in Campania il centrodestra tenta la rincorsa perché per quanto "non facile" la partita "a questo giro – con la candidatura per il centrosinistra allargato ai Cinquestelle di Roberto Fico – è aperta". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

salvini da napoli tenta la rimonta la sinistra litiga noi ci amiamo

© Quotidiano.net - Salvini da Napoli tenta la rimonta: "La sinistra litiga, noi ci amiamo"

Scopri altri approfondimenti

salvini napoli tenta rimontaSalvini da Napoli tenta la rimonta: "La sinistra litiga, noi ci amiamo" - Ma a Milano La Russa vede il ribaltone: la Lomabardia a noi. Come scrive quotidiano.net

Napoli, vittoria in rimonta: decide ancora Hojlund - 1) al Maradona per il Napoli, che ha reagito al vantaggio firmato nel primo tempo per il Genoa da Ekhator con le due reti nella ripresa di Anguissa e del solito Hojlund. Riporta napoli.repubblica.it

Napoli-Genoa 2-1, rimonta azzurra con Anguissa e Hojlund - 1 sul Genoa al Maradona e torna in vetta al campionato insieme alla Roma a 15 punti dopo la sesta giornata. Lo riporta adnkronos.com

Cerca Video su questo argomento: Salvini Napoli Tenta Rimonta