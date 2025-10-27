Saluto romano alla cerimonia per Sergio Ramelli per la pg Bossi | un pericolo per l' ordinamento costituzionale

Milano, 27 ottobre 2025 - "Accertata la matrice fascista del saluto romano, queste manifestazioni con centinaia e centinaia di persone, schierate come formazioni paramilitari, non sono meramente commemorative ma rappresentano un pericolo per l'ordinamento costituzionale e continuano a tenersi, una ce ne è stata non più tardi di ieri, e trovano terreno sempre più fertile". Così la sostituta pg di Milano Olimpia Bossi ha fatto riferimento anche alla manifestazione di Predappio di ieri nel suo intervento nel processo d'appello a carico di 13 esponenti dell'estrema destra per i saluti romani, dopo la cosiddetta “ chiamata del presente ”, il 29 aprile 2018 al corteo, che si tiene ogni anno nel capoluogo lombardo, in memoria di Sergio Ramelli, militante del Fronte della Gioventù ucciso da un commando di Avanguardia Operaia nel '75. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Saluto romano alla cerimonia per Sergio Ramelli, per la pg Bossi: un pericolo per l'ordinamento costituzionale

