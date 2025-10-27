Saluti romani e ‘presente’ a Predappio i neofascisti ricordano la marcia su Roma | identificati in trenta

Saluti romani, ‘preghiera del legionario’ e il rito del ‘presente’ per la commemorazione della marcia su Roma che si è svolta ieri a Predappio, paese natale di Benito Mussolini nel forlivese. Al corteo, che è partito dalla piazza del paese per raggiungere il cimitero di San Cassiano, ha partecipato qualche centinaio di persone. Davanti alla cripta Mussolini, la commemorazione. Una esponente della famiglia Mussolini ha invitato a rispettare un minuto di silenzio, invitando i partecipanti “a non fare il saluto romano per evitare segnalazioni, denunce e processi”. Durante il rito del ‘presente’, però, secondo quanto si può osservare in diversi video girati nel corso della manifestazione, si contano diverse braccia tese dei partecipanti che hanno comunque voluto ricordare Mussolini con il saluto romano. 🔗 Leggi su Lapresse.it

