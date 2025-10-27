Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano la procura | Matrice fascista manifestazioni pericolose

Fanpage.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

In occasione del processo d'appello a carico di 13 esponenti dell'estrema destra, accusati di aver fatto i saluti romani dopo la cosiddetta "chiamata del presente" il 29 aprile 2018 al corteo in memoria di Sergio Ramelli,la sostituta pg di Milano Olimpia Bossi ha chiesto di confermare le condanne in primo grado. La sentenza è attesa il prossimo 18 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

saluti romani corteo sergioSaluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano, la procura: “Matrice fascista, manifestazioni pericolose” - In occasione del processo d'appello a carico di 13 esponenti dell'estrema destra, accusati di aver fatto i saluti romani dopo la cosiddetta "chiamata ... Scrive fanpage.it

saluti romani corteo sergioSaluto romano alla cerimonia per Sergio Ramelli, per la pg Bossi: un pericolo per l'ordinamento costituzionale - Processo d'appello a carico di 13 esponenti di destra dopo la cosiddetta “chiamata del presente”, il 29 aprile 2018,  al corteo in ricordo dello studente assassinato da estremisti di sinistra di Avang ... Secondo ilgiorno.it

Saluti romani (e "Bella Ciao") al corteo per Ramelli - Chiamata del presente e accompagnamento di "Fischia il vento, urla la bufera", saluti romani e contrappunto con "Bella Ciao". Riporta avvenire.it

Cerca Video su questo argomento: Saluti Romani Corteo Sergio