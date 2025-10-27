Saluti romani al corteo per Sergio Ramelli a Milano la procura | Matrice fascista manifestazioni pericolose

In occasione del processo d'appello a carico di 13 esponenti dell'estrema destra, accusati di aver fatto i saluti romani dopo la cosiddetta "chiamata del presente" il 29 aprile 2018 al corteo in memoria di Sergio Ramelli,la sostituta pg di Milano Olimpia Bossi ha chiesto di confermare le condanne in primo grado. La sentenza è attesa il prossimo 18 dicembre. 🔗 Leggi su Fanpage.it

