Salerno Lucio Bastolla | 40 anni di Teatro professionale 1985-2025

Bottega d’arte scenica con Lucio Bastolla – “Dove le emozioni prendono forma – Open day”. Lunedì 27 ottobre, dalle ore 20.00 alle ore 22.00, presso la Sala Teatro della chiesa di San Giuseppe Lavoratore, in via E. Bottiglieri 21, a Salerno, open day con la Bottega D’Arte scenica diretta dall’attore Lucio Bastolla, che proprio nel 2025 festeggia quarant’anni di teatro professionale. “Dove le emozioni prendono forma”, questo lo slogan del progetto ampio e diversificato di formazione teatrale over 18. Il corso teatrale avrà inizio il 3 novembre 2025 e si svolgerà tutti i lunedì dalle 20 alle 22, in un orario tale da consentirne la partecipazione anche a chi lavora. 🔗 Leggi su Zon.it

