Salernitana Raffaele | Quarto derby quarta vittoria | è quello che vogliamo dare al nostro pubblico

Anteprima24.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 2 minuti A margine della partita contro la  Casertana, Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana parla nella sala stampa dell’Arechi. “ Abbiamo cercato di fare la nostra partita dal primo al novantesimo. Quando però abbiamo subito il gol del 2-1, siamo andati in ansia, perché ci sono ritornati i fantasmi di Cerignola. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra molto pericolosa. Siamo partiti bene al primo tempo, poi ci sono stati tanti falli, che, a mio avviso, andavano sanzionati con qualche cartellino giallo. Quello di stasera è l’ennesimo derby, sentitissimo da parte casertana: però, noi abbiamo fatto il nostro dovere per regalare una vittoria al quarto derby. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

salernitana raffaele quarto derby quarta vittoria 232 quello che vogliamo dare al nostro pubblico

© Anteprima24.it - Salernitana, Raffaele: “Quarto derby, quarta vittoria: è quello che vogliamo dare al nostro pubblico”

Contenuti che potrebbero interessarti

salernitana raffaele quarto derbyL'alleato di Raffaele si chiama derby: l'allenatore granata insegue il quarto successo stagionale - Dopo le vittorie contro Sorrento, Giugliano e Cavese, la Salernitana ha necessità di conquistare i tre punti contro la Casertana per riconfermare il primo posto in classifica ... Lo riporta salernotoday.it

salernitana raffaele quarto derbyE' il giorno del derby: la Salernitana sfida la Casertana, 13mila tifosi sugli spalti - Raffaele convoca anche Inglese, ma dovrebbe schierare dal 1' la coppia Ferrari- Riporta salernotoday.it

salernitana raffaele quarto derbySalernitana-Casertana 0-0: diretta live e risultato in tempo reale - Casertana di Domenica 26 ottobre 2025: formazioni ufficiali e tabellino. Riporta calciomagazine.net

Cerca Video su questo argomento: Salernitana Raffaele Quarto Derby