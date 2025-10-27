Salernitana Raffaele | Quarto derby quarta vittoria | è quello che vogliamo dare al nostro pubblico

Tempo di lettura: 2 minuti A margine della partita contro la Casertana, Giuseppe Raffaele, allenatore della Salernitana parla nella sala stampa dell’Arechi. “ Abbiamo cercato di fare la nostra partita dal primo al novantesimo. Quando però abbiamo subito il gol del 2-1, siamo andati in ansia, perché ci sono ritornati i fantasmi di Cerignola. Non abbiamo concesso nulla ad una squadra molto pericolosa. Siamo partiti bene al primo tempo, poi ci sono stati tanti falli, che, a mio avviso, andavano sanzionati con qualche cartellino giallo. Quello di stasera è l’ennesimo derby, sentitissimo da parte casertana: però, noi abbiamo fatto il nostro dovere per regalare una vittoria al quarto derby. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

