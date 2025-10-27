Salernitana in vetta | Un derby infuocato e le sorprese del girone C
Dopo undici giornate di campionato, la Salernitana si conferma solitaria al comando del girone C, grazie alla vittoria nel derby contro la Casertana con il punteggio di 2-1. L’incontro, disputato allo stadio Arechi, ha regalato emozioni e colpi di scena L'articolo proviene da Cilento Reporter, notizie, magazine. 🔗 Leggi su Cilentoreporter.it
