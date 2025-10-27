Sala da ballo alla Casa Bianca da $250mln chi sono i finanziatori | da Amazon Meta e Lockheed Martin a israelo-americana Isaac Perlmutter Foundation

Google, Apple, Microsoft, Comcast, la rete di telefonia T-Mobile, fino a personalità di spicco come Jeff Sprecher e "Pepe" Fanjul: un giro di soldi da 250 milioni che, secondo alcuni esperti, potrebbe sollevare alcuni dubbi etici Abbattere l'Ala Est della Casa Bianca per fare spazio ad un col. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Sala da ballo alla Casa Bianca da $250mln, chi sono i finanziatori: da Amazon, Meta e Lockheed Martin a israelo-americana Isaac Perlmutter Foundation

