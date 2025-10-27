Sagra dell’Olio d’Oliva di Cervino | sinergia tra imprese e istituzioni per promuovere il territorio e l’oleoturismo

Anteprima24.it | 27 ott 2025

Tempo di lettura: 3 minuti Cervino (Ce) – Una mattinata intensa e partecipata ha segnato uno dei momenti più significativi della  27ª edizione della Sagra dellOlio d’Oliva di Cervino. Al centro dell’evento:  il ruolo strategico di Casa della Vigna come modello di promozione territoriale e culturale, e l’esperienza di successo rappresentata da DRV Olio, giovane impresa che sta portando l’olio di Cervino nel cuore del Mediterraneo. L’incontro ha preso il via con la visita istituzionale del referente della Regione Campania per oleoturismo ed enoturismo,  Alessandro De Fraia, presso la struttura e bene paesaggistico “ Casa della Vigna ”, accolto dal presidente di FareBene APS – Casa della Vigna  Giuseppe Piscitelli, dall’agronomo  Mario Sanza  e dal giornalista  Domenico Letizia. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

