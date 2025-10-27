E’ il Quartiere Ruga ad aggiudicarsi l’edizione 2025 della Sagra del Tordo a Montalcino. La vittoria per il rione di San Salvatore è arrivata grazie al Capitano Andrea Pignattai ed agli arcieri Massimiliano Casali e Giuseppe Montalto (foto). E’ stata una gara appassionante, in forse fino all’ultima distanza, la Ruga è sempre stata davanti prima insieme al Borghetto poi appaiata al Travaglio ma all’ultima distanza Casali e Montalto hanno messo a segno le frecce che contano ed hanno portato in Via Cialdini la vittoria numero 42 che permette al Quartiere gialloblu di consolidare la posizione di vertice nell’albo d’oro dei tornei di Montalcino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sagra del Tordo. Il Quartiere Ruga vince la bella sfida