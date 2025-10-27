Sagra del Tordo Il Quartiere Ruga vince la bella sfida

Lanazione.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E’ il Quartiere Ruga ad aggiudicarsi l’edizione 2025 della Sagra del Tordo a Montalcino. La vittoria per il rione di San Salvatore è arrivata grazie al Capitano Andrea Pignattai ed agli arcieri Massimiliano Casali e Giuseppe Montalto (foto). E’ stata una gara appassionante, in forse fino all’ultima distanza, la Ruga è sempre stata davanti prima insieme al Borghetto poi appaiata al Travaglio ma all’ultima distanza Casali e Montalto hanno messo a segno le frecce che contano ed hanno portato in Via Cialdini la vittoria numero 42 che permette al Quartiere gialloblu di consolidare la posizione di vertice nell’albo d’oro dei tornei di Montalcino. 🔗 Leggi su Lanazione.it

sagra del tordo il quartiere ruga vince la bella sfida

© Lanazione.it - Sagra del Tordo. Il Quartiere Ruga vince la bella sfida

Argomenti simili trattati di recente

sagra tordo quartiere rugaSagra del Tordo. Il Quartiere Ruga vince la bella sfida - La vittoria per il rione di San Salvatore è arrivata grazie al Capitano Andrea Pignattai ed agli arcieri Massim ... Come scrive lanazione.it

sagra tordo quartiere rugaIl quartiere Ruga vince la 67^ Sagra del Tordo - Si è conclusa con la vittoria del quartiere Ruga la 67ª edizione della Sagra del Tordo, l’appuntamento più atteso e sentito dalla comunità. Secondo ilcittadinoonline.it

sagra tordo quartiere rugaTensione alla vigilia della Sagra del Tordo di Montalcino: Travaglio difende Ricci e rompe l'unità dei Quartieri - A pochi giorni dalla Sagra del Tordo, il Quartiere Travaglio di Montalcino interviene dopo la sentenza definitiva dell’Alta Corte, che conferma la squalifica del Capitano degli Arcieri Andrea Ricci, a ... Segnala radiosienatv.it

Cerca Video su questo argomento: Sagra Tordo Quartiere Ruga