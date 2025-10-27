Sabatini su Napoli Inter | Il rigore ha cambiato tutto Lautaro? Un capitano deve essere migliore

Sandro Sabatini ha parlato a Pressing di quanto successo in Napoli Inter. L'EPISODIO DEL RIGORE – « Il rigore cambia tantissimo, il risultato, de Bruyne, Mkhitaryan e accende la luce sulla mossa Neres. Mettendo lui Conte ha messo in difficoltà i tre difensori dell'Inter, Akanji, Bastoni e soprattutto Acerbi ». LITE CONTE LAUTARO – « Non una gran bella figura, sembrava la Kings League. Dai ma su, due influenzer che lo fanno per i reel, dai.

