Sabatini | Per la panchina Juve c'è solo un nome credibile Mercato? Con i soldi di David-Openda-Zhegrova Tudor avrebbe voluto lui

. Il commento del giornalista. Nel corso della trasmissione Pressing, il giornalista Sandro Sabatini ha offerto un’analisi tagliente della profonda crisi juventina, concentrandosi sui due temi cardine: la panchina e il mercato. Mentre la posizione di Igor Tudor vacilla pericolosamente, Sabatini restringe il campo dei possibili successori a un solo profilo, scartando le ipotesi minori. « Per la Juve l’unico nome in questo momento è Spalletti », ha dichiarato Sabatini, indicando l’ex Commissario Tecnico come l’unica opzione di alto livello realisticamente sul tavolo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Sabatini: «Per la panchina Juve c’è solo un nome credibile. Mercato? Con i soldi di David-Openda-Zhegrova Tudor avrebbe voluto lui»

"CHIVU MEGLIO DI INZAGHI" Sandro Sabatini così a 'Pressing' sull'allenatore dell'#Inter: "Per me #Chivu è meglio di Simone #Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un p - X Vai su X

