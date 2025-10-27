Sabatini | Per la panchina Juve c’è solo Spalletti Tudor voleva Kolo Muani non quattro mezze soluzioni

L’analisi di Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing, fotografa con precisione chirurgica il momento più buio della Juventus. Tra una panchina che scricchiola e un mercato contestato, il giornalista ha individuato l’unica via d’uscita credibile per il club bianconero: Luciano Spalletti. « Per la Juve l’unico nome oggi possibile è Spalletti », ha affermato Sabatini. Una frase secca, che suona quasi come una sentenza. Nessun traghettatore, nessuna soluzione tampone: per risalire, secondo il giornalista, serve un tecnico di spessore, capace di ridare direzione e identità a un gruppo smarrito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

