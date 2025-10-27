Sabatini | Per la panchina Juve c’è solo Spalletti Tudor voleva Kolo Muani non quattro mezze soluzioni

L’analisi di Sandro Sabatini, nel corso della trasmissione Pressing, fotografa con precisione chirurgica il momento più buio della Juventus. Tra una panchina che scricchiola e un mercato contestato, il giornalista ha individuato l’unica via d’uscita credibile per il club bianconero: Luciano Spalletti. « Per la Juve l’unico nome oggi possibile è Spalletti », ha affermato Sabatini. Una frase secca, che suona quasi come una sentenza. Nessun traghettatore, nessuna soluzione tampone: per risalire, secondo il giornalista, serve un tecnico di spessore, capace di ridare direzione e identità a un gruppo smarrito. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Sabatini: “Per la panchina Juve c’è solo Spalletti. Tudor voleva Kolo Muani, non quattro mezze soluzioni”

Altri contenuti sullo stesso argomento

"CHIVU MEGLIO DI INZAGHI" Sandro Sabatini così a 'Pressing' sull'allenatore dell'#Inter: "Per me #Chivu è meglio di Simone #Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un p - facebook.com Vai su Facebook

"CHIVU MEGLIO DI INZAGHI" Sandro Sabatini così a 'Pressing' sull'allenatore dell'#Inter: "Per me #Chivu è meglio di Simone #Inzaghi. Credo che sia meglio perché si fa un po' di confusione sull'esperienza in panchina. Non dimenticate che Chivu ha un p - X Vai su X

Juventus, Sabatini: ‘Io prenderei Spalletti, c’è bisogno di un punto di riferimento’ - Negli ultimi anni, la Juventus ha vissuto una spirale di cambiamenti tecnici e instabilità, ma i risultati non sono arrivati nonostante i continui avvicendamenti in panchina. Si legge su it.blastingnews.com

Sabatini: “Tudor nelle intenzioni della Juventus deve arrivare a fine stagione. Kalulu a destra non si può proprio vedere” - Sandro Sabatini, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Igor Tudor sulla panchina della Juventus. Lo riporta tuttojuve.com

Lazio, senti Sabatini: «Real-Juve decisiva anche per i biancocelesti. Se la Vecchia Signora dovesse perdere a Madrid, allora cambierebbe tutto» - La Lazio di Maurizio Sarri si prepara a uno dei match più attesi della stagi ... Come scrive lazionews24.com