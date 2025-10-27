Sabatini critico | La Marotta League una bischerata del web Il rigore di Napoli Inter? Faccio il complottista e dico questo
Inter News 24 Il noto giornalista Sandro Sabatini ha voluto dire la sua sulle polemiche per il rigore dato al Napoli contro l’Inter: le sue dichiarazioni. Il giornalista Sandro Sabatini, intervenendo nel podcast Numer1, ha espresso forti dubbi sul rigore concesso al Napoli contro la Beneamata. Pur liquidando le teorie sulla “Marotta League”, si è detto perplesso riguardo agli otto secondi trascorsi tra il contatto Di Lorenzo-Mkhitaryan e il fischio dell’arbitro. Sabatini ha ipotizzato, definendosi “complottista”, che in quel lasso di tempo possa esserci stata una comunicazione via auricolare tra gli ufficiali di gara riguardo alla possibilità del penalty. 🔗 Leggi su Internews24.com
