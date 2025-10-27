Sabatini boccia il Milan | Contro il Pisa si è montato la testa e ha buttato la partita Per lo scudetto …

Il giornalista Sandro Sabatini si è soffermato sulle reali ambizioni scudetto del Milan dopo il deludente pareggio interno contro il Pisa: ecco le sue dichiarazioni rilasciate durante la puntata di Pressing. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

sabatini boccia milan controSabatini è sicuro: "Contro il Pisa il Milan si è sentito la capolista, si sono montati la testa e hanno buttato via la partita" - Il noto giornalista Sandro Sabatini ha analizzato così la prestazione del Milan dopo il pareggio contro il Pisa. Segnala milannews.it

sabatini boccia milan controSabatini: "Se il Milan può competere con Inter e Napoli? Fantasia pura!" - Durante Pressing, Sandro Sabatini ha analizzato così il Milan dopo il pareggio contro il Pisa: "Contro il Pisa, il Milan si è sentito la capolista. milannews.it scrive

