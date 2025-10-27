Ryanair Bologna nuovi voli per l’inverno e per l’estate con prezzi low cost | ecco dove
Bologna, 27 ottobre 2025 – Siamo in pieno autunno e devono ancora arrivare l’inverno e Natale, ma tutti noi col pensiero siamo ancora al caldo, al mare e alla bella stagione che ci siamo appena lasciati alle spalle. Ryanair ci aiuta a non cadere nella malinconia, anzi ci fa già programmare le vacanze dell’estate 2026. Non solo. Per risollevarci ulteriormente il morale, è già possibile prenotare voli per la prossima estate con offerte low cost a prezzi stracciati (anche se possono variare nel tempo). Nuovi voli low cost per l’estate da Bologna. Nel caso dell’ aeroporto Marconi di Bologna, grazie a Ryanair, si aprono nuove rotte verso l’oceano. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
