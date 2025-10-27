Russia-Ucraina | chi sta vincendo? Intervista a Gianandrea Gaiani – La nuova puntata di Radar
Un’analisi sugli equilibri del conflitto tra Russia e Ucraina, tra evoluzione militare, strategie geopolitiche e scenari futuri del fronte europeo. Ne parliamo a Radar con Gianandrea Gaiani, Direttore Analisi Difesa. Conduce: Roberto Arditti. 🔗 Leggi su Formiche.net
