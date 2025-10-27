Russia pronta ad ospitare Euro 2032 al posto dell' Italia | cosa c' è dietro e cosa può succedere

"La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione". Una dichiarazione che arriva in un clima di incertezza sulla realizzazione degli impianti italiani, con la Uefa che finora ha approvato solo uno dei dieci stadi proposti dall’Italia per la manifestazione co-organizzata con la Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

