Russia pronta ad ospitare Euro 2032 al posto dell' Italia | cosa c' è dietro e cosa può succedere
"La Russia è pronta a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia". L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport.ru. Alla domanda su cosa potrebbe succedere nel caso "l'Italia perdesse il diritto a ospitare il torneo a causa del problema degli stadi", Dyukov ha risposto seccamente dando la disponibilità piena di Mosca. "L'Uefa - sostiene il sito russo - ha approvato solo una delle 10 sedi proposte, mentre l'intero torneo potrebbe essere assegnato alla Turchia, co-organizzatrice con l'Italia della competizione". Una dichiarazione che arriva in un clima di incertezza sulla realizzazione degli impianti italiani, con la Uefa che finora ha approvato solo uno dei dieci stadi proposti dall’Italia per la manifestazione co-organizzata con la Turchia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Leggi anche questi approfondimenti
$Ucraina, $Zelensky: se la $Russia è pronta a parlare noi ci siamo - X Vai su X
? Il generale Sollfrank dichiara al NY Times che la Germania "deve essere pronta alla guerra entro il 2029". Già ad aprile aveva detto "Siamo minacciati da una guerra nel senso classico del termine". #Bundeswehr #Ucraina #Russia #Germania2029 #Difes - facebook.com Vai su Facebook
La Federcalcio russa: “Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell’Italia” - ” L’annuncio, dal tono provocatorio, arriva dal presidente della Federcalcio russa, Alexander Dyukov, in un’intervista concessa al sito ... Riporta altarimini.it
Federcalcio russa, pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia - L'annuncio dal tono di provocazione è del presidente della Federcalcio di Mosca, Alexander Dyukov, al sito russo Sport. Secondo ansa.it
Russia: "Pronti a ospitare Euro 2032 al posto dell'Italia" - L'Italia, insieme alla Turchia, ospiterà Euro 2032 ma a oggi solo impianto è pronto ad ospitare le partite di Euro 2032, ovvero l'Allianz Stadium di Torino. Riporta msn.com