Russia neonato muore dopo essere stato gettato dalla finestra dalla sorellina di cinque anni
Tragedia in Russia: una bimba di 5 anni avrebbe gettato il fratellino di 21 giorni dalla finestra di casa, causandone la morte. I genitori erano assenti; la polizia indaga per negligenza. 🔗 Leggi su Fanpage.it
