Russia Lavrov ospita ministra esteri Corea del Nord

Il ministro degli Esteri russo Sergey Lavrov ha ospitato a Mosca la sua omologa nordcoreana Choe Son Hui per una serie di colloqui. In apertura dei colloqui, Lavrov ha nuovamente elogiato le truppe della Corea del Nord per aver combattuto al fianco dell’esercito russo nella regione di Kursk dopo un’incursione a sorpresa da parte dell’Ucraina. Secondo le valutazioni della Corea del Sud, dallo scorso autunno la Corea del Nord ha inviato circa 15.000 soldati in Russia e ha anche fornito grandi quantità di equipaggiamento militare. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Russia, Lavrov ospita ministra esteri Corea del Nord

