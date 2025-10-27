Russia cos' è il missile a capacità nucleare Burevestnik | progettato durante Guerra Fredda e a gittata illimitata percorsi finora 14mila km

Ilgiornaleditalia.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quando nel 2018 il presidente Vladimir Putin annunciò per la prima volta il programma, sostenne che il missile avrebbe avuto “una gittata illimitata che gli avrebbe permesso di circumnavigare il globo senza essere rilevato dai sistemi di difesa aerea”. Secondo fonti russe, il Burevestnik è stato coi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

russia cos 232 il missile a capacit224 nucleare burevestnik progettato durante guerra fredda e a gittata illimitata percorsi finora 14mila km

© Ilgiornaleditalia.it - Russia, cos'è il missile a capacità nucleare Burevestnik: progettato durante Guerra Fredda e a gittata “illimitata”, percorsi finora 14mila km

Contenuti che potrebbero interessarti

russia cos 232 missileCos’&#232; questo missile a propulsione nucleare testato dalla Russia - Si chiama Burevestnik e se ne parlava da anni: annunciarlo ora risponde alle esigenze propagandistiche del regime di Putin ... Lo riporta ilpost.it

russia cos 232 missileCos'&#232; il nuovo missile nucleare Burevestnik che per Putin: "non ha eguali al mondo" - Secondo Mosca l'ordigno a propulsione nucleare è stato testato con successo. rainews.it scrive

russia cos 232 missileCos’&#232; il nuovo missile a propulsione nucleare Burevestnik testato dalla Russia: “Ha volato per 14mila km” - Il missile russo a propulsione nucleare ha volato per 14mila km in 15 ore. Scrive ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Russia Cos 232 Missile