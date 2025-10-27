Ruspe nel campo da golf dei Coppola La Procura | ipotesi rifiuti interrati
Le ruspe sono tornate a muoversi tra i prati del campo da golf di Pinetamare, a pochi passi dall’hotel Marina di Castello e dal centro sportivo dove si allena il Napoli. A riportarlo è Cronache di Caserta, secondo cui la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nuove operazioni di scavo. 🔗 Leggi su Casertanews.it
