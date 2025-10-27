Ruspe nel campo da golf dei Coppola La Procura | ipotesi rifiuti interrati

Casertanews.it | 27 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Le ruspe sono tornate a muoversi tra i prati del campo da golf di Pinetamare, a pochi passi dall’hotel Marina di Castello e dal centro sportivo dove si allena il Napoli. A riportarlo è Cronache di Caserta, secondo cui la Procura di Santa Maria Capua Vetere ha disposto nuove operazioni di scavo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

ruspe campo golf coppolaRuspe nel campo da golf dei Coppola. La Procura: ipotesi rifiuti interrati - Indagini della Procura di Santa Maria Capua Vetere su presunti interramenti illeciti: coinvolti un ex collaboratore dei Coppola e un ex comandante della Capitaneria di porto ... Come scrive casertanews.it

Ruspe davanti alla casa di Vasile Frumuzache e al campo dove ha nascosto le due donne uccise - di fronte all’abitazione di Vasile Frumuzache a Monsummano ... Scrive corrierefiorentino.corriere.it

ruspe campo golf coppolaRuspe cancellano il Golf Club: "Grande perdita" - Lavori in corso a Sestola che sanciscono la fine del Monte Cimone Golf Club, unico impianto del genere nell’Appennino ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Ruspe Campo Golf Coppola