Rush finale per la separazione delle carriere
AGI - Giovedì il voto finale al Senato e poi via libera alla mobilitazione: rush finale per la riforma costituzionale sulla separazione delle carriere. In settimana è previsto l'ultimo semaforo verde poi, dopo la pubblicazione del provvedimento in Gazzetta ufficiale, partirà l'iter che porterà il governo a indire la data - obiettivo fine marzo - per il referendum. Le forze politiche del centrodestra (possibile che dopo l'ok dell'Aula di palazzo Madama possa esserci un flash mob, così come avvenuto nel primo passaggio) già sono state allertate per la raccolta firme e la costituzione dei comitati per il sì alla riforma. 🔗 Leggi su Agi.it
