Rula Jebreal si scatena | La bomba a Ranucci mi ricorda i 280 palestinesi uccisi E lui attacca la stampa di destra

Toni forti, come sempre, quelli utilizzati dalla giornalista Rula Jebreal nella Sala della Lupa di Montecitorio, dove ha presentato il suo ultimo libro ‘Genocidio’, dedicato al massacro di Gaz a. Accanto a lei il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e il leader di M5S, Giuseppe Conte. Ad ascoltarla anche Sigfrido Ranucci, conduttore di ‘Report’, reduce dalla polemica con FdI sulla sanzione ricevuta.”Per me questo libro, raccontare la verità in questo momento, è un atto di resistenza.”, dice. Le accuse di Rula Jebreal contro chi ostacola i giornalisti come Ranucci. Rula Jebreal, scrittrice e docente palestinese con passaporto israeliano, esprime solidarietà a Ranucci per l’attentato subito: ”Non solo è un eroe nazionale della nostra Repubblica, ma un guardiano dell’informazione. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Rula Jebreal si scatena: “La bomba a Ranucci mi ricorda i 280 palestinesi uccisi”. E lui attacca la stampa di destra

Scopri altri approfondimenti

Anche ieri sera eravate tantissimi, siete la nostra forza, grazie davvero. Qui quando Rula Jebreal parla della situazione in Cisgiordania. - facebook.com Vai su Facebook

Jebreal su Ranucci: “eroe nazionale”. Poi il paragone con Gaza - La giornalista palestinese presenta il proprio libro in Parlamento a fianco di Giuseppe Conte e del conduttore di Report, preso a confronto con quello che è successo in Medio Oriente. Si legge su msn.com

Rula Jebreal: "Ranucci un eroe della verità. Ma lui si è salvato, 280 giornalisti a Gaza no" - Vorrei invitare qui a parlare un giornalista che considero un guardiano della democrazia e della verità e vorrei dirvi che Sigfrido Ranucci ... Come scrive repubblica.it