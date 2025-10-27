Rugby serie B | il Sondrio Rf Com si impone all' ultimo respiro

Prima partita casalinga e seconda vittoria stagionale per la Rf Com Sondrio Rugby, che ieri pomeriggio al “Cerri-Mari” ha superato di misura il Cernusco per 20-17, nella seconda giornata di campionato di serie B. Una partita ruvida e poco spettacolare, ma decisa da cuore e sangue freddo negli. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

