Rugani messaggio a Tudor | Uomo vero fino alla fine Grazie di tutto mister Le sue parole dopo l’esonero del tecnico della Juve – FOTO

Rugani, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio a Igor Tudor dopo il suo esonero da allenatore bianconero. Le sue parole. Un altro saluto, un altro attestato di stima. Nel giorno dell'esonero di Igor Tudor, arriva anche il messaggio social di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, che proprio sotto la guida del tecnico croato stava ritrovando centralità nel progetto, ha voluto dedicare un pensiero al suo ormai ex allenatore. "Uomo vero, Fino Alla Fine": il saluto di Rugani.

