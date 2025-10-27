Rugani messaggio a Tudor | Uomo vero fino alla fine Grazie di tutto mister Le sue parole dopo l’esonero del tecnico della Juve – FOTO
Rugani, difensore della Juve, ha scritto questo messaggio a Igor Tudor dopo il suo esonero da allenatore bianconero. Le sue parole. Un altro saluto, un altro attestato di stima. Nel giorno dell’esonero di Igor Tudor, arriva anche il messaggio social di Daniele Rugani. Il difensore della Juventus, che proprio sotto la guida del tecnico croato stava ritrovando centralità nel progetto, ha voluto dedicare un pensiero al suo ormai ex allenatore. QUI: Esonero Tudor, terremoto in casa Juventus! La ricostruzione di quanto successo e chi sarà il nuovo allenatore – VIDEO di Marco Baridon “Uomo vero, Fino Alla Fine”: il saluto di Rugani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Scopri altri approfondimenti
Il messaggio di #Rugani Lo ha scritto dopo #RealJuve - X Vai su X
#Rugani dopo il rinnovo con la #Juve ? Il messaggio del difensore - facebook.com Vai su Facebook
Rugani saluta Tudor: "Uomo vero, fino alla fine. Grazie di tutto mister" - Recentemente il difensore della Juventus Daniele Rugani, attraverso un post sul proprio account Instagram, ha salutato Igor Tudor che da poche ore non è più l'allenatore ... Scrive tuttojuve.com
Tudor Juve, l’agente di Rugani svela: tutte le dichiarazioni di Torchia sullo spogliatoio bianconero - Tudor Juve, l’agente di Rugani svela: tutte le dichiarazioni di Torchia sullo spogliatoio bianconero In un momento di crisi profonda, con la panchina di Igor Tudor che traballa pericolosamente dopo la ... Lo riporta juventusnews24.com
Ecco Lazio-Juve, Tudor studia le mosse: da Rugani a Openda, la probabile formazione per il big match - Il centrale scala posizioni in difesa dopo Madrid e si candida per un posto da titolare per la super sfida dell’Olimpico. Secondo msn.com