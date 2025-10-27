Ladri scatenati non risparmiano nemmeno chiese e oggetti sacri, spesso incuranti della presenza degli stessi fedeli. E’ un furto sacrilego con connotati di mistero e preoccupazione quello messo a segno sabato pomeriggio nella chiesa del Monastero di Santa Margherita. I ladri si sono impossessati di ostie consacrate e vasi sacri. Una messa “di riparazione“ nella chiesa del Monastero sarà celeberata dall’ arcivescovo Renato Boccardo (nella foto) il primo novembre, giorno della commemorazione dei santi, alle 8. A dare notizia dell’inquietante furto è l’Archidiocesi di Spoleto-Norcia: "Nel pomeriggio di sabato 25 ottobre è stato compiuto un furto sacrilego nella chiesa del Monastero di Santa Margherita in Bevagna: sono state trafugate le Ostie consacrate e alcuni vasi sacri". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Rubate ostie consacrate nella chiesa