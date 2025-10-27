Rubano Rolex per 200 mila euro la fuga verso i Balcani si ferma a Monfalcone
Tre malviventi di nazionalità serba tra i 53 e i 62 anni sono stati arrestati nell'ambito di un blitz avvenuto lo scorso 11 ottobre a Parma in occasione della manifestazione “Mercanteinfiera”. Il gruppo di ladri aveva rubato 15 orologi, quasi tutti di marca Rolex, dallo stand di un espositore. 🔗 Leggi su Triesteprima.it
