Rubano materiale edile da un cantiere | rintracciati e denunciati due uomini

Sono stati individuati in pochi minuti dai carabinieri della compagnia di Paternò due uomini del posto che, dopo aver rubato materiale edile da un cantiere, si erano allontanati a bordo di un furgone, convinti di essere sfuggiti ai controlli.L’intervento dei militari del nucleo radiomobile è. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

News recenti che potrebbero piacerti

Solopaca: rubano materiale da un cantiere dell’Alta Velocità, denunciati tre uomini dalle forze dell’ordine #solopaca #Carabinieri #furto - facebook.com Vai su Facebook

Rubano materiale in un cantiere edile: tre uomini finiscono in manette per furto aggravato - ISTRANA Nella notte i carabinieri della stazione di istrana hanno arrestato tre uomini, rispettivamente di 47, 20 e 19 anni, provenienti dalle province di Venezia e Udine, per furto aggravato in ... Lo riporta ilgazzettino.it

Furto nel cantiere edile a Posillipo, ladri in fuga con 10mila euro di materiali - Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, rende nota una denuncia pervenutagli da una cittadina di ... internapoli.it scrive

Pandino, furti in cantieri e abitazioni: denunciati due 40enni - Recuperato il bottino frutto di una serie di colpi messi a segno in zona ... Lo riporta msn.com