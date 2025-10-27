Rubano in un appartamento portati via denaro e oggetti preziosi

Ladri rubano in un appartamento a Cava, portati via denaro, una borsa e oggetti preziosi. Il colpo risale a giovedì scorso, nella frazione di Santa Lucia, nelle palazzine Iacp.Il colpoIl furto si sarebbe consumato nel tardo pomeriggio. I ladri hanno forzato il portone di un palazzo per poi fare. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

