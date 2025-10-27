Rubano 300 chili di ferro da un' azienda di Fidenza | incastrati daltelefonino del proprietario

Nella Frazione di Santa Margherita di Fidenza, nelle prime ore della mattinata di ieri una pattuglia dell’Aliquota Radiomobile di Fidenza è intervenuta in un’azienda agricola su richiesta del proprietario. L’uomo aveva chiamato il 112 segnalando di aver visto due persone armeggiare nel cortile. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

